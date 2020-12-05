محافظ الفيوم: تذليل جميع العقبات أمام المستثمر الجاد
السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:12 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الدولة المصرية الحديثة تدعم المستثمر الجاد، لافتًا إلى أن إنشاء أي صرح تعليمي يرتبط دائمًا بالتنمية، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية للبدء فى إنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، وعدد من المؤسسين، بهدف الوقوف على آخر الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام إنشاء الجامعة، والمزمع إنشاؤها بمنطقة دمو بالفيوم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، استعرض خلال اللقاء، أهداف إنشاء الجامعة ورؤيتها ورسالتها، وكذا الأهداف الرئيسية والاستراتيجية، وأشار إلى أن الجامعة فى الأساس هى جامعة ذكية على المستوى الإداري والأكاديمي، وستضم 7 كليات (كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية العلوم التطبيقية (الصحية والتكنولوجية)، كلية الهندسة، كلية التصميم والفنون التطبيقية، كلية الطب) بالإضافة الى إقامة مستشفى جامعي.
وأضاف "الطيب" أن الجامعة ستقام على مساحة 102٫397 متر مربع (24٫38 فدان) وتسع 9000 طالب وطالبة، لافتًا إلى أن إنشاء الجامعة سيقام على 4 مراحل تبدأ فى 2021 وتنتهى فى عام 2026، مشيرًا الى أن الجامعة تسعى أن تكون معتمدة ومصنفة ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي.
وكشف وكيل مؤسسى الجامعة عن خطة الجامعة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تخصيص نسبة 5% من الدخل لتنمية الموارد البشرية للجامعة، على أن يخصص جزء منها لخطة الابتعاث، حيث أكد الدكتور أحمد الأنصاري على أن يكون أبناء الفيوم لهم النصيب الأكبر من هذه المنح والبعثات.
ولفت الدكتور محمود الطيب الى أن الجامعة ستسعى الى استخدام أحدث الأساليب العلمية، التى ستتم مراعاتها فى إرنشاء الجامعة، مضيفًا أن الجامعة تسعى لعمل عدد من الشراكات مع العديد من الجامعات الدولية لتبادل الرؤى والخبرات، كجامعة ديجيندروف الألمانية التى تم توقيع اتفاق معها، مؤكدًا اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.
وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجميع القائمين على هذا الصرح العلمي الكبير لاختيارهم أرض محافظة الفيوم لإقامة الجامعة عليها، معربًا عن تمنياته بأن يصبح هذا الصرح العلمي واقعًا ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء الفيوم، وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الطيب أن الجامعة ستوفر أكثر من 2500 فرصة عمل من الطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس من أبناء المحافظة، مضيفًا أن الجامعة ستخصص عددًا من المنح للمتفوقين من أبناء محافظة الفيوم وكذا لأبناء شهداء الوطن من الشرطة والجيش.
وفي نهاية اللقاء، وجه مؤسسي الجامعة الشكر للمحافظ، ونائب المحافظ، على حُسن الضيافة والتعاون الفعال معًا لإقامة الجامعة آملين أن يكون هذا التعاون المثمر نواة لمزيد من التعاون فى المستقبل بما يحقق نهضة علمية تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، وعدد من المؤسسين، بهدف الوقوف على آخر الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام إنشاء الجامعة، والمزمع إنشاؤها بمنطقة دمو بالفيوم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، استعرض خلال اللقاء، أهداف إنشاء الجامعة ورؤيتها ورسالتها، وكذا الأهداف الرئيسية والاستراتيجية، وأشار إلى أن الجامعة فى الأساس هى جامعة ذكية على المستوى الإداري والأكاديمي، وستضم 7 كليات (كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية العلوم التطبيقية (الصحية والتكنولوجية)، كلية الهندسة، كلية التصميم والفنون التطبيقية، كلية الطب) بالإضافة الى إقامة مستشفى جامعي.
وأضاف "الطيب" أن الجامعة ستقام على مساحة 102٫397 متر مربع (24٫38 فدان) وتسع 9000 طالب وطالبة، لافتًا إلى أن إنشاء الجامعة سيقام على 4 مراحل تبدأ فى 2021 وتنتهى فى عام 2026، مشيرًا الى أن الجامعة تسعى أن تكون معتمدة ومصنفة ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي.
وكشف وكيل مؤسسى الجامعة عن خطة الجامعة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تخصيص نسبة 5% من الدخل لتنمية الموارد البشرية للجامعة، على أن يخصص جزء منها لخطة الابتعاث، حيث أكد الدكتور أحمد الأنصاري على أن يكون أبناء الفيوم لهم النصيب الأكبر من هذه المنح والبعثات.
ولفت الدكتور محمود الطيب الى أن الجامعة ستسعى الى استخدام أحدث الأساليب العلمية، التى ستتم مراعاتها فى إرنشاء الجامعة، مضيفًا أن الجامعة تسعى لعمل عدد من الشراكات مع العديد من الجامعات الدولية لتبادل الرؤى والخبرات، كجامعة ديجيندروف الألمانية التى تم توقيع اتفاق معها، مؤكدًا اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.
وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجميع القائمين على هذا الصرح العلمي الكبير لاختيارهم أرض محافظة الفيوم لإقامة الجامعة عليها، معربًا عن تمنياته بأن يصبح هذا الصرح العلمي واقعًا ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء الفيوم، وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الطيب أن الجامعة ستوفر أكثر من 2500 فرصة عمل من الطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس من أبناء المحافظة، مضيفًا أن الجامعة ستخصص عددًا من المنح للمتفوقين من أبناء محافظة الفيوم وكذا لأبناء شهداء الوطن من الشرطة والجيش.
وفي نهاية اللقاء، وجه مؤسسي الجامعة الشكر للمحافظ، ونائب المحافظ، على حُسن الضيافة والتعاون الفعال معًا لإقامة الجامعة آملين أن يكون هذا التعاون المثمر نواة لمزيد من التعاون فى المستقبل بما يحقق نهضة علمية تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية.