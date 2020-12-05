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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لأول مرة بـ«أورام» أسوان إجراء عملية جراحية لورم سرطان المريء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:56 م
عملية جراحية
عملية جراحية
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن مركز أورام أسوان، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، أنه لأول مرة بالمركز، تم إجراء عملية جراحية لورم سرطان المريء والعملية ذات مهارة فائقة.

وتضمنت العملية التالي استئصال الجزء العلوى من المعدة والجزء السفلى من المرىء وإعادة توصيل المعدة بالمريء داخل تجويف البطن، وذلك على أيدى استشاري جراحة الأورام  الدكتور إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، وبمساعدة الفريق الطبي بمركز أورام أسوان.

يذكر أنه قد تمت زيادة عدد 8 أسرة للقسم الداخلي بمركز أورام أسوان، وذلك استمرارًا لخطة مركز أورام أسوان، برئاسة الدكتور محمد شوقي مدير المركز، وللقضاء على قوائم الانتظار لحالات الجراحة والأورام.

جاء ذلك كخطة بديلة لزيادة السعة الاستيعابية بالمركز لحين إنهاء أعمال التطوير المدرجة بالخطة الاستراتيجية لمركز الأورام، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لافتتاح وتشغيل قسم الرعاية المركزة بكامل طاقته بالمركز.

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