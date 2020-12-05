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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تتطلع لتطعيم على نطاق واسع ضد كورونا بحلول الصيف

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تطلعه لإطلاق حملة تطعيمات على نطاق واسع ضد فيروس كورونا بحلول صيف العام المقبل.

وقال شبان في تصريحات لبوابة "تي أونلاين" الإخبارية: "وفقا للوضع اليوم، أنا متفائل للغاية بأنه ستكون هناك تطعيمات واسعة النطاق بحلول الصيف على أبعد تقدير".

ويتوقع شبان أن يكون التطعيم في العيادات الطبية متاحًا على مستوى ألمانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت أسوأ مراحل الجائحة في ألمانيا ستقتصر على هذا الخريف، قال شبان: "إذا تلقى أكبر عدد ممكن من عرض التطعيم: نعم".

وذكر شبان أن هناك بوجه عام خمسة لقاحات مرشحة من المحتمل أن تحصل على تصريح بالتداول بحلول منتصف العام المقبل.

ويشير شبان في ذلك إلى اللقاحات التي تطورها شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتك" الألمانية بشكل مشترك، وشركات مودرنا، وكيورفاك، وآسترازينيكا، وجونسون أند جونسون.

وأضاف شبان أن المواطنين في ألمانيا من الممكن أن تصبح لديهم مناعة ضد الفيروس عبر التعطيمات في الربيع المقبل، مشيرا إلى أن ألمانيا سيتوفر لديها 11 مليون جرعة من شركة "بيونتيك" وحدها بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

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