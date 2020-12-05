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حوادث

بينهم 6 مدافع جرينوف ورشاش.. ضبط 3497 متهمًا بـ4129 قطعة سلاح نارى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:20 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، خلال شهر، عن ضبط (4129 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3497) متهما، ضمت (2 جرينوف – 4 رشاش – 375 بندقية آلية – 641 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 282 مسدسا– 2825 فرد محلي – 10131 طلقة مختلفة الأعيرة- وعدد 3 شرايط جرينوف، نظارة ميدان، تليسكوب).

كما تم ضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "دون ترخيص"، ضبط (5906) قطع "سلاح أبيض".
وضبط (60) تشكيلا عصابيا، ضموا (170) متهما، ارتكبوا (249) حادثا.

كما تم ضبط (667) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (رشاش – 6 بنادق آلية – 17 بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 178 فرد محلى – 489 سلاحا أبيض).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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