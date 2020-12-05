إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة قيراط و18 سهمًا بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية من التعديات لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.فى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات وحماية الأراضي والوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانٍ بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة قيراط و18سهمًا بما يعادل 306 أمتار، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.