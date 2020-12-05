إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء فى انقلاب توك توك ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، اليوم السبت، بعد انقلاب توكتوك بطريق الجيزاوي بنطاق محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم زينب سيد علواني، 35 عامًا، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صباح سيد علي، 55 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمار أحمد سيد، 3 سنوات، مصابا باشتباه نزيف داخلي.كما أصيبت شربات سيد علواني، 28 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، قرني سيد عبدالبر، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، محمد سيد علواني، 22 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا غرب المحافظة.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.