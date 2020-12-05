جامعة السادات تنظم قافلة بيطرية لقرية طملاى

نظمت جامعة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قافلة طبية بيطرية بقرية طملاي، ونجحت خلالها في الكشف على جميع الحيوانات والطيور.شملت القافلة 5 عيادات طبية بيطرية: "أمراض الباطنة والمعدية، الجراحة والتخدير والأشعة، التوليد والتناسل، أمراض الطيور والأرانب، والصحة العامة"، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد محمد بيومي.من جانبها، أشارت كلية الطب البيطري، إلى تنفيذها عدة قوافل بيطرية على مدار الفصل الدراسي بمراكز المحافظة المختلفة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها لأهالي المحافظة ولطلاب الكلية بالتدريب العملي.