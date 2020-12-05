إصابات كورونا بالبرازيل تصل إلى 6.53 مليون والوفيات 175 ألفا و964

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6.53 مليون، حتى صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء كورونا وصل إلى 175 ألفا و.964 وتعافى 83ر5 مليون من المصابين بمرض "كوفيد19- "الذي يسببه كورونا.وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 40 أسبوعًا.