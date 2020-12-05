«النقل»: توسعة طريق «القاهرة-الإسكندرية» ليصبح 4 حارات بكل اتجاه

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها، بداية من أعمال تطوير طريق «القاهرة-الإسكندرية» الذي يتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية، ليكون 4 حارات بكل اتجاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.وتابع الوزير مشروع كوبري "الشموت" الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية، ثم رافقه نائب محافظ المنوفية في تفقد أعمال تنفيذ كوبرى "أجهور الرمل-عرب الرمل" العلوي، ثم أعمال تنفيذ كوبري "طوخ-طنبشا" الذي يبلغ طوله 800 متر وتكلفته 173.6 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ كلية 86.5%، حيث تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%، وجاري العمل في الاتجاه المعاكس، وبلغت نسبة تنفيذه 73%.وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقًا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق "القاهرة-الإسكندرية الزراعي، وهي كباري "الشرقاوية، قلما- انتهي من تنفيذه وتشغيله تجريبيا، عرب الرمل، طوخ-طنبشا، الروضة، جنبواي (صفط الحرية)، دسونس أم دينار، كفر الدوار، كوم إشو (كنج عثمان العلوي)، دسونس الحلفاوية للمشاة"، لافتًا إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات ومنع التكدس والحوادث المرورية.كما تابع الوزير خلال الجولة أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كيلومتر، ورفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كيلومتر، ووصلة دفرة بطول 28 كيلومتر، حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16 كيلومتر باتجاه القاهرة في هذه الوصلة.و تفقد الوزير يرافقه الدكتور طارق رحمين محافظ الغربية، أعمال إنشاء مسار جديد لطريق "طنطا-السنطة-زفتى" (مرحلة أولى)، بطول 11 كيلومتر، بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتنفيذ 4 كباري، حيث سيساهم الطريق في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية.بعد ذلك توجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق "الباجور-القناطر" الخيرية بطول 33 كيلومتر وتكلفة 138.6 مليون جنيه، باستخدام تقنيات "FDR" لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق، لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة، ما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وبأسرع معدلات تنفيذ، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في هذه المشروعات الهامة.