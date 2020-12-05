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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعقدان محادثات أزمة وسط توقف مفاوضات بريكست

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات أزمة اليوم السبت بعدما دعا كبار المفاوضين إلى استراحة في مفاوضات التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبعد أسبوع من محادثات مكثفة، اتفق الجانبان مساء أمس الجمعة، على أنه "لم يتم استيفاء شروط التوصل لاتفاقية"، حسبما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في بيان مشترك.

وقال البيان الذي نشر على تويتر "إنه لم تتم تلبية شروط التوصل لاتفاق، بسبب اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص، والحوكمة ومصائد الأسماك".

وبحسب مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لاتزال نتيجة محادثات فون دير لاين وجونسون في وقت مبكر من المساء مفتوحة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن فون دير لاين وجونسون لن يتفاوضا على الشروط اليوم السبت ولكن سوف يناقشان كيفية إحياء المحادثات.

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