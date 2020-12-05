وزير النقل ومحافظ الغربية يتفقدان عددًا من الطرق

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، الفريق كامل الوزير وزير النقل، للوقوف على أعمال الطرق الجارية داخل محافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.بدأت الزيارة بتفقد الأعمال الجارية بطريق دفرة- السنطة- زفتى الجديد، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل بالطريق، الذي يبلغ طوله 11 كيلومترًا حتى مدينة السنطة، ويحتوي على 3 حارات في كلا الاتجاهين و4 أنفاق و2 كوبري علوي، التي ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل بتكلفة إجمالية 379 مليون جنيه.وقام الوزير والمحافظ بمعاينة الطريق، حيث وجه الفريق كامل الوزير ببدء وضع الطبقة الأسفلتية قبل نهاية هذا الشهر في المنطقة الأولى من الطريق، التي تم الانتهاء من وضع طبقة السن بها، كما وجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد حتى يتسنى البدء في المرحلة الثانية من السنطة إلى زفتى.ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي، أن الطريق سيسهم في تخفيف الكثافة المرورية بطريق السنطة زفتى الحالي، كما سيسهم في ربط محافظات الدقهلية، الغربية والبحيرة.وكذلك تفقد الوزير والمحافظ طريق دفرة كفرالزيات الحر للبدء في أعمال تطويره، وخلال الزيارة عرض الدكتور طارق رحمي موقف طرق "طنطا المحلة، طنطا إسكندرية الزراعي، ونفق الدلجمون"، ووجه الفريق كامل الوزير هيئة الطرق والكباري بسرعة الانتهاء من تلك الطرق تخفيفًا على المواطنين.يذكر أن تطوير وإنشاء هذه الطرق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين.