«صحة الشرقية»: الكشف على أكثر من 1200 مريض بالقافلة العلاجية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية أبو طاحون التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، والتي استمرت لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1283 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.