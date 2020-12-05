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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عقوبة قانونية تنتظر صاحب فيديو سماح بنت شهاب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:40 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على 3 من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، منذ قليل، بتقسيم 2 في مدينة كفر الشيخ.

وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه لو أصبح كل فعل خاضعًا للتقدير الشخصي لأفعال ضارة وغير قانونية، ويبررها صاحبها أنها كانت على سبيل المزاح، فيكون بالتالي كل قيمنا ومبادئنا قابلة أن نغير فيها ونقول هذا مزاح، وبالطبع ما حدث مع صاحب الفيديو الذي تجرأ على قيم المجتمع والقيم الأسرية مقلدًا مشهدًا سخيفًا في أحد الأفلام.

وأضاف: "ما فعله هذا الشاب يمثل جريمة الاعتداء على القيم وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، فقد يظن البعض عدم وجود مجني عليه بالفيديو لأنها شخصية خيالية هو سبب لإعفاء الشاب من العقوبة القانونية".
وتابع: المجني عليه هو المجتمع ومبادئه وعاداته وتقاليده والتي اعتدي عليها شاب، وهناك قاعدة شرعية من قول الله "يحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم".

وأشار إلى أن عقوبة الشاب هي الحبس لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ الف جنيه لاعتدائه على القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة طبقًا لقانون الإنترنت الجديد.

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