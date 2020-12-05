رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام العيوطى يشارك فى الفيلم اللبنانى «بكرا»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:27 م
حسام العيوطي
حسام العيوطي
دعاء عبد المقصود
طباعة
عبر الفنان والسيناريست حسام العيوطي عن سعادته بالمشاركة في الفيلم القصير "بكرا" الذي يجسد آلام اللبنانيين بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري.

وتابع "حسام" في تصريحات صحفية "أن مخرجة العمل جيسيكا هيكل دقيقة جدا، وتهتم بكل التفاصيل، وأتمنى أن يشاهد الفيلم عدد كبير من الجمهور، وشرف لي المشاركة بعمل عما حدث من انفجار، وسيعود لبنان لخضاره رغم الأزمات".

الفيلم القصير "بكرا" يجسد حياة المواطن اللبناني العادية ومعاناته مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويشارك في بطولة فيلم "بكرا" الممثلة القديرة منى كريم، إيلي عبود، حسام العيوطي، أندريه أبوزيد، نتالي حموي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، وهو من إخراج جيسيكا هيكل، وتم طرحه بدور العرض السينمائية في لبنان أمس الجمعة.

من جهة أخرى، انتهى حسام العيوطي مؤخرا من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الطويل "أبراج" المقرر تصويره بين مصر وبيروت، وتدور أحداثه حول رجل أعمال تأثرت استثماراته بتغير سوق المال في ظل جائحة كورونا، ويتعرف على فتاة تغير مجرى الأحداث، ومرشح لبطولته الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، وجارٍ ترشيح باقي أبطاله خلال الفترة الحالية وهو من إخراج اللبناني علي نستا.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

الصحة: 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

الصور

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

الأكثر قراءة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»

الجزائر تعلن كشفًا أثريا يعود لفترة ما قبل الوجود الروماني

زاهي حواس: كشف أثري جديد بسقارة في يناير.. وأوبرا توت عنخ آمون في مارس