حسام العيوطى يشارك فى الفيلم اللبنانى «بكرا»

عبر الفنان والسيناريست حسام العيوطي عن سعادته بالمشاركة في الفيلم القصير "بكرا" الذي يجسد آلام اللبنانيين بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري.وتابع "حسام" في تصريحات صحفية "أن مخرجة العمل جيسيكا هيكل دقيقة جدا، وتهتم بكل التفاصيل، وأتمنى أن يشاهد الفيلم عدد كبير من الجمهور، وشرف لي المشاركة بعمل عما حدث من انفجار، وسيعود لبنان لخضاره رغم الأزمات".الفيلم القصير "بكرا" يجسد حياة المواطن اللبناني العادية ومعاناته مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي بعد انفجار مرفأ بيروت.ويشارك في بطولة فيلم "بكرا" الممثلة القديرة منى كريم، إيلي عبود، حسام العيوطي، أندريه أبوزيد، نتالي حموي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، وهو من إخراج جيسيكا هيكل، وتم طرحه بدور العرض السينمائية في لبنان أمس الجمعة.من جهة أخرى، انتهى حسام العيوطي مؤخرا من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الطويل "أبراج" المقرر تصويره بين مصر وبيروت، وتدور أحداثه حول رجل أعمال تأثرت استثماراته بتغير سوق المال في ظل جائحة كورونا، ويتعرف على فتاة تغير مجرى الأحداث، ومرشح لبطولته الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، وجارٍ ترشيح باقي أبطاله خلال الفترة الحالية وهو من إخراج اللبناني علي نستا.