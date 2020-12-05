أم بطل فيديو «سماح بنت شهاب»: ابنى يتيم وعايز يتشهر

طالبت والدة مصطفى بوخا، بطل فيديو "سماح بنت شهاب"، الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بالإفراج عن ابنها الوحيد، بعد أن ألقت القبض عليه في وقت لاحق، مؤكدة أنه لم يؤذ أحدًا، وكل ما كان يريده أن ينال الشهرة فقط في مجال التمثيل، الذي كان موهوبًا فيه منذ صغره.وأضافت والدة مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن ابنها هو رجلها الوحيدة بعد وفاة والده منذ سنوات عدة، وليس لها أبناء غيره، وأن حالتهم تتسم بالبساطة، كما يشتهر ابنها بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة وسط الجميع، ولم يسبب مشاكل قبل ذلك.القبض على مصطفى بوخا بطل فيديو "سماح بنت شهاب"وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد ألقت القبض على مصطفى بوخا بطل فيديو "سماح بنت شهاب"، وكذلك أحد من ظهروا معه في الفيديو والذي قام بدور "والد سماح"، وأنه جارٍ ضبط باقي الذين ظهروا معه في الفيديو، وسيتم عرضهم على النيابة العامة بعد تحرير محضر.وظهر الشاب الذي يدعى مصطفى بوخا، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفًا عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكًا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، مما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل.وقال "بوخا"، إن الموضوع كان هزارًا وتهريجًا وليس حقيقيًا، لافتا إلى أن جميع من ظهروا في الفيديو من أب وأم للفتاة هم أصدقاؤه، وأن "شهاب" الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقة عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا.