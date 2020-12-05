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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر بكورونا في أسوان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:47 م
جثة
جثة
هدى الأمير
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أعلنت عائلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر، أثناء تلقيها العلاج بأحد المستشفيات بمحافظة أسوان، حيث إنها كانت تعاني من مشكلة صحية بالقلب، وتسببت إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد "19" في تدهور حالتها الصحية.

من جانبه قال الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر، إن زوجة شقيقه الأصغر محمد الطيب، والذي توفاه الله في عام 2005، توفيت بمحافظة أسوان، حيث إنها كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات في أسوان نظرًا لإصابتها بمشكلات صحية في القلب، كما أصيب خلال الفترة الأخيرة بفيروس كورونا وهذا ما تسبب في سوء حالتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم نقل جثمان المتوفاة من أسوان مباشرة إلى مقابر العائلة في غرب الأقصر، وأنه لن يتم إقامة أى من مراسم تلقي العزاء، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة فيروس كورونا.

وشدد على أن عائلة الطيب لن تستقبل أيًا من المعزين سواء من الرجال والسيدات، وأن العزاء سوف يقتصر على الاتصال الهاتفي فقط.

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