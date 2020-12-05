رابط التسجيل الإلكتروني في التربية العسكرية جامعة الأزهر 2021.. والأوراق المطلوبة للتقديم

حظى رابط التسجيل الإلكتروني في التربية العسكرية جامعة الأزهر 2021 على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب إدارة الكثيرين من الطلاب الراغبين في اجتياز اختبارات دورات التربية العسكرية بالجامعات المصرية محرك البحث لمعرفة كيفية التقديم على اجتياز دورات التربية العسكرية.

و يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ومواعيد التقديم.

رابط التسجيل الإلكتروني في التربية العسكرية جامعة الأزهر 2021

خصصت إدارة التربية العسكرية بالجامعات موقعا إلكترونيا ليتمكن طلاب الجامعات الذكور بجميع الكليات الراغبين في اجتياز اختبارات دورات التربية العسكرية التقديم من خلال هذا الرابط ( من هنا)، عقب قراءة التعليمات جيدا والتأكد من تحميل التسجيل حيث تجرى غالبا في الإجازة الصيفية والتي تعد مادة علمية تدرس عن طريق أفراد القوات المسلحة وتنقسم إلى جزء عملي عبارة عن طوابير لياقة بدنية وجزء نظري عبارة عن محاضرات عن أنواع الأسلحة التي تستخدم في الحرب وكيفية التعامل معها والرتب العسكرية والتعرف بالتاريخ العسكري المصري وكيفية أداء التحية العسكرية.

تعرف على الهدف من تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب الجامعة

وتهدف التربية العسكرية إلى تنمية روح الولاء للوطن عن طريق ترسيخ مبادئ الوطنية والتضحية من أجل الوطن في أرواح طلاب الجامعات المصرية حيث يتم تأهيل الطالب الذي يجتاز تلك الدورات بدنيا ونفسيا للخدمة الوطنية في كافة نواحي الحياة وتهيئة الطلاب للتأقلم مع الحياة العسكرية ليدركوا مدى بسالة الجيش والقوات المسلحة المصرية وتنمية روح العمل الجماعي لدى الطلاب وذلك من خلال جدول يتم تدرسيه خلال أسبوعين فقط تم إعداده بعناية فائقة من قبل أفراد القوات المسلحة المصرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التربية العسكرية إلكترونيا

قبل معرفة رابط التسجيل الإلكتروني في التربية العسكرية جامعة الأزهر 2021 يجب أن يعرف الطلاب الراغبين في التقديم الأوراق المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للطالب الراغب في اجتياز دورات التربية العسكرية و صورة كارنية الكلية المقيد بها الطالب وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب ويتم تحميل كافة هذه الأوراق من خلال موقع التقديم الإلكتروني والذي يحدد مواعيد الدورات.





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