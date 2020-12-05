وزير التموين يصل الشرقية لتفقد صوامع الغلال بالكسارة

وصل الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، لتفقد صوامع الغلال بالكسارة، بسعة تخزين 90 ألف طن.وكان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للصوامع والمهندس محمد حلمى مدير إدارة المشروع بشركة المقاولون العرب.وتضم صوامع الغلال بالصالحية 18 خلية سعة تخزين 90 ألف طن، واستغرقت عامًا كاملًا لتنفيذ أعمالها التي قامت بها شركة المقاولون العرب، بتكلفة 160 مليون جنيه.