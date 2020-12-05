البحرين: لن نسمح باستيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نفي للتصريحات المنسوبة لوزير التجارة في الأسبوع الماضي.كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عبر عن الانفتاح بشأن واردات المستوطنات، مشيرا إلى أن المنامة لن تفرق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين.وقالت الوكالة في وقت متأخر أمس الجمعة نقلا عن مصدر رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن "تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرينالثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة".وقال وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة.وقال مكتب المالكي في بيان نقلا عن وزير خارجية البحرين "الادعاء المنسوب للوزير يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم...للقضية الفلسطينية".ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، لكن قضية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في 1967 ظلت دائما حجر عثرة في عملية السلام المتوقفة تماما الآن.