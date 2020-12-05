العثور على جثة مجهولة أثناء الحفر لتوصيل الغاز بملوي في المنيا

عثر عمال الحفر، أثناء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا على جثة مجهولة الهوية متحللة، وتم نقل الجثة لمستشفى ملوي العام.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثة مجهولة الهوية وفي حالة تحلل.وبفحص الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أنها لشخص متوفي منذ فترة كبيرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8411 إداري مركز شرطة ملوي.تولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الواقعة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حيث قرر انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، حيث كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت منذ عام.تم تسليم الجثة لأحد الأشخاص لدفنها بمقابر الصدقة وتكليف أجهزة البحث الجنائي بتكثيف التحريات للوصول إلى هوية صاحب الجثة وأسباب الواقعة.