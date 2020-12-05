إصابات كورونا فى السنغال تتخطى 16 ألفًا
السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:37 م
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سجلت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، 100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال حتى الآن إلى 16 ألفًا و397 حالة.
وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلًا عن بيان لوزارة الصحة- أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 15 ألفًا و731 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 337 شخصًا.. مشيرة إلى أن 328 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلًا عن بيان لوزارة الصحة- أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 15 ألفًا و731 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 337 شخصًا.. مشيرة إلى أن 328 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.