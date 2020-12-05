انطلاق أسبوع «جيتكس» للتقنية في دبي غدا

تنطلق فعاليات الدورة الـ40 لمعرض ومؤتمر "أسبوع جيتكس للتقنية" في مركز دبي التجاري العالمي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر، وسط مشاركة واسعة من شركات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة وعدد من شباب ريادة الأعمال.يقام المعرض هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية المشاركين والزوار من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.ويعقد في المركز بالتزامن مع أسبوع "جيتكس" للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوي للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات "جيسيك" و«ماركيتينج مينيا".ويعقد أسبوع جيتكس في 20 من قاعات المركز بمشاركة أكثر من 60 دولة عارضة، ويشارك في الحدث كبرى شركات التقنية في العالم.