167 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت، عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 112 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الإصابات الجديدة بينها 96 حالة تعود لعمالة وافدة و62 حالة لمخالطين لمصابين، بالإضافة إلى تسع حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 85710 حالات بعد تسجيل 112 حالة شفاء جديدة.وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 1549 حالة منها 1537 حالة مستقرة و12 حالة بغرف العناية المركزة.كما لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات يبلغ 341 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.