رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس: الاعتداء على كنيسة الجثمانية يدل على عقلية عنصرية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:09 م
عطا الله حنا
عطا الله حنا
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة المطران عطا الله حنا أن الاعتداء على كنيسة الجثمانية، ومحاولة إحراقها من مستوطن متطرف، يدل على عقلية عنصرية غاشمة.

وقال حنا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة لأنها تتواجد في منطقة حساسة ومقابلة للمسجد الأقصى ويتواجد بها دائما قوات كبيرة من الشرطة، وهي من تتحمل المسؤولية عن الاعتداء والجرائم سواء على المساجد والكنائس.

وأضاف أن المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال ويتطاولون على المقدسات الإسلامية هم أنفسهم الذين يتطاولون أيضا على المقدسات المسيحية ويحاولون إحراقها، مشيرا إلى أن قيام شابين مقدسيين مسلمين بالدفاع عن الكنيسة وتصديهما لمحاولة حرقها دليل على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتسامح الديني، لأن الجميع مستهدف من الاحتلال والمستوطنين.

في سياق متصل، وصف مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين الأب إبراهيم فلتس محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة والمتزامنة مع قرب حلول الأعياد بـ"الجريمة الغادرة والجبانة والإرهابية"، موضحا أن الأضرار طالت مقاعد المصلين وأرضية الفسيفساء التي تزين الكنيسة.

موضوعات متعلقة

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي 2021

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة

الصور

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

الأكثر قراءة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الإثنين.. مناقشة رواية «كنا يومًا» لنهلة عبدالسلام بورشة الزيتون

الأربعاء.. سابع سلسلة علاقات ثقافية بعنوان «مصر.. اليونان»

أثري: تطوير القاهرة الإسلامية يعيد وجه العاصمة الحضاري

«تحدي وإبداع» في الصالون الشهري لمؤسسة المرأة الإفريقية