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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

253 إصابة و18 وفاة بكورونا في أفغانستان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:05 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و18 وفاة إثر الإصابة بالفيروس، فيما تعافى 138 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم السبت، إلى أنه على مدار الخمسة أيام الماضية، ارتفعت حالات وفيات الفيروس المعلن عنها من جانب الوزارة إلى نحو 20 حالة بمعدل من 3 إلى 5 وفيات في اليوم.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي 47 ألفًا و641 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة التي أبلغ عنها كليًا إلى 1865 حالة، كما تماثل 37 ألفًا و485 شخصًا للشفاء من الفيروس في البلاد.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 157 ألفًا و316 عينة في المراكز الحكومية، وتوجد 8 آلاف و291 إصابة نشطة معروفة في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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