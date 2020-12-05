برلماني: ميدان التحرير أصبح عالميا بعد تطويره

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولين رئيس مجلس الوزراء، على عمليات التطوير الفنية والهندسية رفيعة المستوى التي تمت في ميدان التحرير.وقال حساسين، في بيان اليوم، إن ميدان التحرير بعد تطويره أصبح عالميًا، مؤكدًا أن منطقة وسط البلد بأسرها بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدراية الجديدة ستصبح بعد التطوير الكبير الذي تم بميدان التحرير واحدة من أهم المناطق العالمية الآثرية والسياحية، مطالبا من الحكومة وضعها على خريطة السياحة العالمية حتى يستمتع سياح العالم بفنون العمارة والبناء والتشييد داخل مصر.ووجه النائب تحية قلبية لكل من ساهم بفكره وشارك بيده الوطنية والشريفة في أعمال التطوير والتحديث داخل ميدان التحرير، والذي أصبح واحدًا من أهم المعالم داخل العاصمة، مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولي بتكريم كل من ساهموا في هذا العمل الرائع والمتفرد.