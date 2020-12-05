1214 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:02 م
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و3 وفيات، وشفاء 670 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إلى أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى 175 ألفًا و276 حالة، والوفيات إلى 589 حالة، وحالات الشفاء إلى 158 ألفًا و498 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إلى أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى 175 ألفًا و276 حالة، والوفيات إلى 589 حالة، وحالات الشفاء إلى 158 ألفًا و498 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.