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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1214 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:02 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و3 وفيات، وشفاء 670 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إلى أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى 175 ألفًا و276 حالة، والوفيات إلى 589 حالة، وحالات الشفاء إلى 158 ألفًا و498 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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