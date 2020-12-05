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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تمدد القيود بسبب كورونا في كوالالمبور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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مددت ماليزيا أمرا مشروطا للسيطرة على الحركة في العاصمة، كوالالمبور وولاية صباح ومعظم المناطق بولاية سيلانجور أسبوعين اثنين، للمساعدة في احتواء انتشار الإصابات بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال وزير الدفاع، إسماعيل صبري يعقوب للصحفيين اليوم السبت إن الإغلاق الجزئي، الذي كان من المقرر أن ينقضي غدا الأحد سيستمر حتى 20 ديسمبر.

وستنهي الحكومة القيود المشروطة في ولايات، بينانج ولابوان وبوتراجايا ومعظم مناطق ولايات كيلانتان وبيراك ونيجيري وسيمبيلان، لكنها أضافت قيودا على بعض المناطق في ولاية جوهور.

وشهدت ماليزيا عودة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر سبتمبر الماضي، مما أجبر الحكومة على فرض قيود جديدة على الحركة في معظم البلاد.

وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة ألف حالة إصابة يوميا معظم الشهر الماضي، مع إصابات جماعية بأماكن العمل، بما فيها بيوت العمال، في الدولة التي تعتبر من أكبر مصنعي القفازات المطاطية في العالم.

وأضاف وزير الدفاع أن الحكومة ستخفف أيضا من قوانين الهجرة في ولاية صباح، مما يسمح لبعض الأفراد بدخول الولاية الواقعة شرق البلاد.

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