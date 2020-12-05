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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

جنوب إفريقيا تتوقع وصول أول شحنة من لقاحات كورونا منتصف 2021

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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توقعت وزارة الصحة في دولة جنوب أفريقيا وصول أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد منتصف عام 2021، بعد الموافقة على سداد دفعة أولية من التكاليف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها اليوم السبت، إن حكومة جنوب أفريقيا ستدفع حوالي 327 مليون راند (22 مليون دولار أمريكي) لتلقي اللقاح في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، بهدف توفير التطعيم لحوالي 10 في المئة من سكان البلاد.

وأضافت الوزارة أن التكلفة الكلية للقاحات قد تصل إلى ملياري راند.

وتهدف مبادرة "كوفاكس"، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، عل قدم المساواة مع نظيرتها الغنية.

وقالت الوزارة: " نفهم من تقديرات الإنتاج التي توافرت لدينا في هذه المرحلة أنه يتعين علينا أن نتوقع الدفعة الأولى (من اللقاح) خلال الربع الثاني من عام 2021".

وتشهد جنوب إفريقيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه الملايين من سكان البلاد للعودة إلى بلداتهم، أو السفر إلى المقاصد السياحية لقضاء العطلة خلال موسم الأعياد.

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