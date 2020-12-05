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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدستورية العليا في ألمانيا تراجع حظر الاحتجاج ضد قيود كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:50 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
وكالات
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قال متحدث باسم المحكمة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم السبت، إن المحكمة تراجع طلبا عاجلا بإلغاء حظر تنظيم احتجاج ضد إجراءات احتواء جائحة كورونا في مدينة بريمن بشمال البلاد.

وحظرت السلطات في بريمن يوم الثلاثاء الماضي المظاهرة التي سجلت لتنظيمها ظهر اليوم السبت من قبل حركة "التفكير الجانبي".

وكان من المنتظر أن يشارك في الاحتجاج نحو 20 ألف شخص.

وقالت المحكمة الابتدائية في بريمن إن حظر الاحتجاج هو الإجراء الأكثر سهولة في التطبيق، بدلا من فرض قواعد النظافة والتباعد بين الأفراد التي لن يحترمها المحتجون في النهاية لأن هذا ليس قابلا للتطبيق.

وذكرت حركة "التفكير الجانبي" مبررة استئنافها أمام المحكمة الدستورية: "الحقوق الأساسية للأفراد ذات أهمية أساسية ولا يجب تقييدها بأي شكل من الأشكال حتى في حالة حدوث جائحة".

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