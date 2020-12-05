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اقتصاد

إحباط تهريب «سوائل مخدرة» وترامادول بمطار شرم الشيخ

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبي، مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم "TK 0698" للخطوط التركية القادمة من اسطنبول مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من تركيا يحمل معه حقيبتين نظرا لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، وبالعرض شكلت لجنة لتفتيش الحقائب وتبين وجود 13 زجاجة كونترمال "سائل مخدر" و5 أشرطة ترامادول بها 43 قرص موزعين جميعًا بالحقيبتين.

وقرر يوسف وصفي، مدير عام جمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

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