بلاك شادو .. هجوم سيبرانى يهدد بنشر وثائق مواطنين إسرائيليين

واصلت مجموعة الهاكرز السيبراني "بلاك شادو"، اليوم السبت، نشر مزيد من الوثائق والمعلومات الخاصة بعملاء شركة التأمين الإسرائيلية "شيربيت" بعد اختراق بياناتها، وتطبيقًا لتهديداتهم واصلوا صباح اليوم نشر وثائق أخرى تمكنوا من الحصول عليها منها بطاقات هوية وصور لبطاقات إئتمان ليست سارية المفعول تابعة لمؤمنين إسرائيليين تابعين للشركة.وذلك بعد أن أعلنت "شيربيت" عدم نيتها الرضوخ لمطالب القراصنة بتحويل حوالي مليون دولار بواسطة عملة بيتكوين إليهم مقابل عدم نشر معلومات حساسة تابعة للشركة، حسبما نشرته هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم.وأمهل القراصنة الذين أطلقوا على نفسهم اسم بلاك شادو الشركة حتى يوم غدٍ لتدفع هذه الفدية وإلا فسيقومون ببيع هذه المعلومات.