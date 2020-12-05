مشيدا بـ«الأوقاف».. برلماني يطالب المسؤولين بتشجيع الرياضة

وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لحرصه الكبير على دعم الرياضة وتشجيع العاملين بوزارة الأوقاف على ممارسة الرياضة.وقال مسعود، في بيان اليوم، إن أكبر دليل على اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة على تشجيع الرياضة هو قراره بصرف مكافأة ألف جنيه لكل لاعب من فريق كرة القدم بالأوقاف لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات، تشجيعا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدا الأهمية القصوى لتشجيع الرياضة من جميع المسؤولين داخل مؤسساتهم، خاصة أن هناك اهتمام كبير وشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع ودعم الرياضة المصرية.وأكد النائب، أنه خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني سيعطي أولوية قصوى لهذا الملف حتى يكون هناك أكبر اهتمام من جميع مؤسسات الدولة بتشجيع وممارسة الرياضة بجميع أنواعها.وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قرر صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات، لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي 12 نقطة في الدور الأول، كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية.