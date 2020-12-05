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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

معلومات الوزراء: مصر من الدول الأكثر مرونة في التعامل مع كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
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استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إنفوجراف نشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مؤشر مرونة التعامل مع كورونا"، حيث جاءت مصر في المركز الأول إفريقيًا، بينما احتلت المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، أما على الصعيد العالمي فقد جاءت مصر في المركز الـ25 بمجموع نقاط 63.2.

ويقيس المؤشر الصادر عن "بلومبرج"، في نوفمبر 2020، مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا وإمكانية العيش في هذه الدول خلال الأزمة، من خلال 10 مؤشرات فرعية، وهي: معدل الإصابات في الشهر الواحد، ومعدل الوفيات في الشهر الواحد، وإجمالي الوفيات لكل مليون نسمة، ومعدل الاختبارات الإيجابية، وكذلك اتفاقيات اللقاحات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنةً بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلي للرعاية الصحية، ومؤشر التنمية البشرية.

وأوضح المؤشر أن مصر سجلت متوسط 7 حالات إصابة لكل 100 ألف مواطن شهريًا، وسجلت متوسط 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن منذ بداية الجائحة، كما توقع المؤشر أن تكون مصر من الدول الخمس الأولى التي ستُحقِّق نموًا في 2020.

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