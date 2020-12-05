قبل أداء امتحان الصف الأول الثانوي.. روابط يحتاج لها الطالب
السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:28 م
ريم محمودطباعة
أيام قليلة تبدأ الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فى هذا السياق تقدم «الدستور» أهم الروابط التى يستخدمها الطالب اثناء تأدية الامتحان والذي سيبدأ يوم 15 الشهر الجارى.
رابط ال LMS
http:lms.ekb.eg
رابط الاستعلام عن أكواد الطلاب لدخول منصة الامتحان " سيتم فتحه وقت الامتحان"
http:studea.emis.gov.egindex.aspx
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل اختبارات الصف الأول الثانوي، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية "بدون درجات" حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.
رابط امتحان الصف الأول الثانوي من المنزلhttp:assessment.ekb.eg
رابط المكتبة الرقمية للمذاكرةhttp:study.ekb.eg
رابط بنك المعرفة للمذاكرةhttp:ekb.eg
رابط ال LMS
http:lms.ekb.eg
رابط الاستعلام عن أكواد الطلاب لدخول منصة الامتحان " سيتم فتحه وقت الامتحان"
http:studea.emis.gov.egindex.aspx
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل اختبارات الصف الأول الثانوي، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية "بدون درجات" حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.
يهمك أيضًا | جدول مواعيد امتحانات النقل
ويعتمد الامتحان على الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، والامتحان ليس محددًا بزمن أو مكان، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم فالامتحان هدفه تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.