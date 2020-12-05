قبل أداء امتحان الصف الأول الثانوي.. روابط يحتاج لها الطالب

رابط امتحان الصف الأول الثانوي من المنزل

رابط المكتبة الرقمية للمذاكرة

رابط بنك المعرفة للمذاكرة

رابط ال LMS



رابط الاستعلام عن أكواد الطلاب لدخول منصة الامتحان " سيتم فتحه وقت الامتحان"





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ويعتمد الامتحان على الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، والامتحان ليس محددًا بزمن أو مكان، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم فالامتحان هدفه تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.



