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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات التسجيل في الامتحان الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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يستعد طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي لتقديم الاستمارة الخاصة بالامتحان الإلكترونى، فى هذا السياق ترصد «الدستور» الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها للتسجيل في هذا الامتحان حيث أن التسجيل في الفترة من 1 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2020.

خطوات التسجيل في الامتحان الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي

_ أولا البريد الالكتروني الرسمي ويحتاج إلى الرقم القومي للطالب وموجود في شهادة الميلاد وكود الطالب يمكنه الحصول عليه عن طريق الرقم القومي من الرابط التالي( متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية ) من هنا.

- وبعد الحصول على كود الطالب وطبعا الرقم القومي للطالب، ادخل على الرابط التالي للحصول على البريد الإلكتروني للطالب من هنا

- فيديو يشرح خطوات تفعيل البريد الالكتروني وكيفية الحصول عليه ورابط الفيديو
https:www.youtube.comwatch?v=Qfrvnlwvr9Q&t=3s
- مطلوب صورة شخصية مقاس 4*6 أو 250بيكسل * 300 بيكسل ويكون حجمها لا يزيد عن 100 كيلو ونوعها jpeg

_ وبعد ذلك يدخل الطالب على الرابط التالي.. من هنا

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