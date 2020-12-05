5 وفيات و584 إصابة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنه تم إجراء 2204 فحوصات مخبرية، لافتة الى تعافي 442 حالة جديدة من مصابي كورونا.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين بلغ 24395 إصابة من بينها 10493 حالة نشطة و13768 حالة تعاف، فيما بلغت الوفيات 134 وفاة.