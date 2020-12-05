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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«العليا» تؤيد دستورية إقرار علاوة للعاملين بالدولة والقطاع العام

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
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قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987".

وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة"

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