السعودية: حل الأزمة الخليجية قريبا جدًا

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، عن اقتراب حل الأزمة الخليجية، مؤكدًا عزم بلاده إنهاء الأزمة قريبًا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.وقال بن فرحان خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة: "نحن عازمون على تعزيز مجلس التعاون الخليجي ونسعى لحل الأزمة الحالية وقد يحدث ذلك قريبًا".وأضاف: "يمكننا التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الخليجية يرضي جميع الأطراف قريبًا جدًا، وسيصب في مصلحة دول المنطقة"، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وأكد بن فرحان على حرص العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون.وتابع: "بالنسبة لقطر هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف".وأعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، أمس الجمعة، إجراء مباحثات "مُثمرة" لتسوية الأزمة القطرية التي اندلعت منذ 3 سنوات بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لدولة قطر بسبب تدخلها في شئون الدول العربية ودعمها للجماعات الإرهابية.