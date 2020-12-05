الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

أغلقت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، باب التقدم لجائزة آدم حنين لفن النحت، معلنة يوم 10 ديسمبر موعدا لإعلان الفائزين.وتنقسم الجائزة إلى 4 مستويات، وهي الجائزة الأولى قدرها 50 ألف جنيه، والثانية وقيمتها 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه، والجائزة الرابعة تقديرية وقدرها 5 آلاف جنيه، وهي جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم، بالإضافة إلى شهادات تقدير ودروع تكريمية للمتسابقين الذين يصلون إلى التصفية النهائية، بجانب عرض كل تلك الأعمال فى معرض مفتوح بمقر المتحف.وتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يتقدم بعمل واحد فقط، مع ضرورة ألا يكون قد حصل على نفس العمل على جوائز أخرى، ولا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب.ومن المقرر أن يعلن الأعمال التى تخطت المرحلة الأولى في 10 ديسمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال فى 10 مارس المقبل، على أن يتم إعلان الفائزين فى 31 مارس المقبل، وافتتاح المعرض المفتوح للأعمال التى وصلت التصفية النهائية.يشار إلى أن لجنة تحكيم جائزة الفنان آدم حنين لفن النحت، أعلنت أسماء الفائزين بجوائز الدورة الرابعة لعام 2020، والمقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى، لتحفيز شباب النحاتين.وبلغ التصفيات النهائية كلا من: أحمد الحسينى، أحمد عبد الله، أحمد عزام، إسراء حاتم، بيرهان أنسى، بيتر إيساف، ريم أسامة، أمنية صلاح، زينب صبحى، سارة يوسف، شادى محمد، شروق هلال، شيماء درويش، علا موسى، ماريا يوسف، محمد عزت، محمود حسن، مصطفى فكرى، منة أحمد، هاجر حلمى، هبة محمود محمد، هدير إدريس، ويام علي.وفاز بجوائز آدم حنين لعام 2020 كل من: الجائزة التشجيعية يوستينا فهمى، الجائزة الثالثة باهر أبو بكر، الجائزة الثانية منى عمر، الجائزة الأولى لينا المجدوب، وافتتح على هامش الحفل معرضا للأعمال التى وصلت القائمة النهائية والأعمال الفائزة بقاعة أعمال الفنان الراحل آدم حنين.آدم حِنِين، نحات ورسام مصري، ولد في القاهرة من أسرة أسيوطية تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية، التحق بمدرسة الفنون الجميلة فيها سنة 1949 وبعد تخرجّه في 1953، قضى مدة في مرسم الأقصر، استكمل دراسته في ميونخ بألمانيا وأقام في فرنسا من 1971 حتى 1996.