رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
مؤسسة آدم حنين
مؤسسة آدم حنين
آلاء حسن
طباعة
أغلقت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، باب التقدم لجائزة آدم حنين لفن النحت، معلنة يوم 10 ديسمبر موعدا لإعلان الفائزين.

وتنقسم الجائزة إلى 4 مستويات، وهي الجائزة الأولى قدرها 50 ألف جنيه، والثانية وقيمتها 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه، والجائزة الرابعة تقديرية وقدرها 5 آلاف جنيه، وهي جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم، بالإضافة إلى شهادات تقدير ودروع تكريمية للمتسابقين الذين يصلون إلى التصفية النهائية، بجانب عرض كل تلك الأعمال فى معرض مفتوح بمقر المتحف.

وتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يتقدم بعمل واحد فقط، مع ضرورة ألا يكون قد حصل على نفس العمل على جوائز أخرى، ولا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب.

ومن المقرر أن يعلن الأعمال التى تخطت المرحلة الأولى في 10 ديسمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال فى 10 مارس المقبل، على أن يتم إعلان الفائزين فى 31 مارس المقبل، وافتتاح المعرض المفتوح للأعمال التى وصلت التصفية النهائية.

يشار إلى أن لجنة تحكيم جائزة الفنان آدم حنين لفن النحت، أعلنت أسماء الفائزين بجوائز الدورة الرابعة لعام 2020، والمقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى، لتحفيز شباب النحاتين.

وبلغ التصفيات النهائية كلا من: أحمد الحسينى، أحمد عبد الله، أحمد عزام، إسراء حاتم، بيرهان أنسى، بيتر إيساف، ريم أسامة، أمنية صلاح، زينب صبحى، سارة يوسف، شادى محمد، شروق هلال، شيماء درويش، علا موسى، ماريا يوسف، محمد عزت، محمود حسن، مصطفى فكرى، منة أحمد، هاجر حلمى، هبة محمود محمد، هدير إدريس، ويام علي.

وفاز بجوائز آدم حنين لعام 2020 كل من: الجائزة التشجيعية يوستينا فهمى، الجائزة الثالثة باهر أبو بكر، الجائزة الثانية منى عمر، الجائزة الأولى لينا المجدوب، وافتتح على هامش الحفل معرضا للأعمال التى وصلت القائمة النهائية والأعمال الفائزة بقاعة أعمال الفنان الراحل آدم حنين.

آدم حِنِين، نحات ورسام مصري، ولد في القاهرة من أسرة أسيوطية تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية، التحق بمدرسة الفنون الجميلة فيها سنة 1949 وبعد تخرجّه في 1953، قضى مدة في مرسم الأقصر، استكمل دراسته في ميونخ بألمانيا وأقام في فرنسا من 1971 حتى 1996.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-12-2020

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-12-2020

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

الشاعر عبد الرحيم طايع في «بيت الشعر» بالأقصر

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة

أشرف البحطيطي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة