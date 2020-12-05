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مصر

المصيلحي: سندرس استمرار عمل طلبة الخدمة العامة بمركز الخدمة بالإسماعيلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمركز خدمة المواطنين بتموين الاسماعيلية.

وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بإعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش مديرية التموين بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صوامع الغلال بأبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وأقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

وقال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، إنه من المستهدف مستقبلًا ضم مساحة آخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلًا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 45 ألف طن من الأقماح.

وأضاف المهندس مبارك منصور، أن مشروع صوامع أبو صوير يضم برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم وتبلغ قيمة التعاقد 100 مليون جنيه قيمة أعمال فرع القناة 65 مليون جنيه وأعمال الترسانة البحرية 35 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا.

وتابع: "رئيس فرع القناة وسيناء بالمقاولون العرب، أنه تم الإنتهاء بنسبة 97% من مجمع صوامع أبو صوير طبقًا لما هو مدرج باجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروعات الصوامع، كما يدخل ضمن مكونات المشروع برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم".

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