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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مكان بحيرة وتتوسط 3 محافظات.. تفاصيل إنشاء صومعة أبوصوير بـ150 مليون جنيه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
مشروع صومعة أبوصوير
مشروع صومعة أبوصوير
نرمين محمود الدهان
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كشف المهندس هاني سعيد، مدير مشروع صومعة أبوصوير، عن تفاصيل مشروع الصومعة المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، مضيفا أن القيمة التقديرية للمشروع 150 مليون جنيه مكونًا محليًا، و3.3 مليون دولار مكونًا أجنبيًا، وسعتها التخزينية 30 ألف طن، على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضاف سعيد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمحافظة الإسماعيلية، أن المشروع واجه العديد من العقبات أهمها التمويل والمياه الجوفية، لكن تم الحل عن طريق الشركة القابضة.

وأوضح، أنه تم الانتهاء بنسبة 97% من مشروع صومعة أبوصوير، بمتوسط عمالة يومية حوالي 150 شخصًا، مضيفا أن المشروع يتوسط محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وأن الصومعة كانت في البداية بحيرة بعمق 5 أمتار تحيط بها أملاك خاصة لأهالي، وتم العمل في أعمال الحفر بعمق 12 مترًا لإقامة الأنفاق الخاصة بالخلايا.

واختتم المدير المسئول عن مشروع صومعة أبوصوير، أن اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، كان دائمًا يعمل على حل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروع، وقام بالتدخل بتمويل المشروع بالمبالغ اللازمة، من خلال شركة الصوامع والتخزين لحين استلام المبالغ المالية من صندوق التمويل السعودي، والذي يقوم بتمويل المشروع.

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