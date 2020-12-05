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مصر

نيابة عن السيسي.. «مدبولي» يحضر القمة الـ13 حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية الثالثة عشرة، عبر تقنية فيديو كونفرانس، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكانت أعلنت السفيرةً الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في ١يوليو٢٠٢٠.

وكشفت السفيرة نميرة نجم، عن أن مؤتمر قمة رؤساء الدول الأفريقية ٣٣، أصدر مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أعرب فيه عن امتنانه لحكومة غانا لتقديمها تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكذلك للاستفادة من منحة بقيمة ١٠ ملايين دولار لدعم عملياتها، وتعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لولاية مدتها أربع سنوات.

كما شمل مشروع القرار تشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 31 مارس٢٠٢٠، ووافق المؤتمر على توصيات مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعقد قمة استثنائية في مايو ٢٠٢٠، لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في ١يوليو٢٠٢٠، كما رحب المؤتمر بعرض حكومة جمهورية جنوب إفريقيا استضافة القمة الاستثنائية.

و أشارت السفيرةً، أن المؤتمر كلف المفوضية بعقد الاجتماعات اللازمة وفقًا لنتائج الاجتماع العاشر لوزراء التجارة الأفريقيين التي تهدف إلى استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية، وجداول الالتزام المحدد لقطاعات الخدمات الخمسة ذات الأولوية من أجل تحقيق هدف بدء التداول بحلول ١ يوليو٢٠٢٠.

وكلف كذلك مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأجهزة الاتحاد الأفريقي السياسية ذات الصلة استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بما في ذلك الوظائف المناسبة للمديرين المعينين والعدد الكافي للعاملين وتقديمه إلى القمة الاستثنائية، إلى جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، من خلال أجهزة السياسة المناسبة في الإتحاد.

وأضافت المستشار القانوني للإتحاد أن المؤتمر هنأ موريشيوس التي أصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين بعد إيداعها وثائق تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدى رئيس المفوضية في سبتمبر ٢٠١٩.

ودعى الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قبل بدء التداول بموجب هذه الاتفاقية في ١ يوليو٢٠٢٠.

ولاختتام المرحلة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتجارة في السلع والخدمات وقواعد المنشأ، قالت السفيرةً أن المؤتمر دعى الدول الأعضاء إلى استكمال وتقديم عروض التعريفة الجمركية بنسبة٩٠ ٪، وتقديم جداول زمنية لالتزامات محددة بشأن القطاعات ذات الأولوية إلى القمة الاستثنائية في مايو٢٠٢٠، واحترام الموعد النهائي في يونيو٢٠٢٠ لاستكمال جداول الالتزام المحدد على ما تبقى في قطاعات الخدمات وأطر التعاون التنظيمي، وحث على تقديم الأعمال المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى دورته الاستثنائية التي ستعقد في مايو ٢٠٢٠.

وأوضحت السفير أن المؤتمر كلف مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها لضمان توقيع كافة الدول الأعضاء قبل نهاية أبريل٢٠٢٠، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تقوم بذلك قبل بدء التجارة بموجب هذه الاتفاقية في ١يوليو٢٠٢٠.

وكلف الأمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإعداد أنظمة قبل نهاية أبريل ٢٠٢٠، لرصد التدفقات التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذلك تضمين إحصاءات التجارة.

وفي مفاوضات المرحلة الثانية وما بعدها، أكدت السفيرة أن المؤتمر قرر التمسك بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر٢٠٢٠ لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة،وقرر تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن التجارة الإلكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية، وكلف مفوضية الاتحاد الأفريقي بالشروع في الاستعدادات للمفاوضات القادمة، وتعبئة الموارد خلال عام ٢٠٢٠ لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الأفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وحث الدول الأعضاء على مراجعة نقدية للنُهج التي يطبقها عليها الشركاء الثنائيون للدخول في الصكوك القانونية الثنائية الخاصة بالتجارة الإلكترونية معهم من أجل ضمان قدرة أفريقيا على التفاوض بشأن بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن التجارة الإلكترونية وتنفيذه، حيث تتمتع إفريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية، وتعزيز ظهور منصات التجارة الإلكترونية لأفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية كجزء من استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول المنطقة بشأن التجارة الإلكترونية.

وأضافت السفيرة أن المؤتمر حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي على تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم للاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وطلب من مبادرة المناصرين الأفريقيين أن تعمل مع الوزراء الأفريقيين وخاصة المسؤولين عن تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار.

كما حثً الدول الأعضاء على تخصيص موارد كافية في ميزانياتها الوطنية حتى تكون ممثلة بشكل كامل في مختلف اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وحتى لا يكون هناك أي تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضحت السفيرة أن المؤتمر طلب أخيرا من مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومبادرة المناصرين الأفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في أفريقيا خلال أسبوع التصنيع في أفريقيا، وقرر أيضا ألا تقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأفريقي.

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