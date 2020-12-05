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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وذلك خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27250 طنا تشمل: 3400 طن كسب صويا و1800 طن رمل و11200 طن يوريا و7000 طن ملح و750 طن نترات و3100 طن أسمنت، بينما حركة الوارد من البضائع العامة 42915 طنا تشمل: 15951 طن قمح و18302 طن ذرة و1893 طن حديد و1713 طن خشب زان و4356 طن ابلاكاش و700 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 617 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، المغرب، سلوفينيا، الهند، أسبانيا، باكستان، إيطاليا وانجلترا.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 440 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2071 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130124 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12142 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3419 شاحنة منها 525 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29705 من البضائع العامة.

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