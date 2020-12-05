مصر تشارك في الندوة العالمية الـ17 بالاتحاد الدولي للاتصالات

شاركت مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الندوة العالمية السابعة عشر لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات،عبر الإنترنت، تحت شعار "نحو مجتمع رقمي شامل".وتعدّ الندوة المحفل العالمي الرئيسي لقياس الاتصالات وقياس مجتمع المعلومات، وتجمع الندوة منذ عام 1996 وزراء الحكومات ورواد الأعمال والمنظمين والمسؤولين الوطنيين في مجال الإحصاءات وكبار الأكاديميين والعاملين على إنتاج بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها، من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا المتعلقة باتجاهات مجتمع المعلومات وقياسها.ومن شأن نواتج المناقشات التي ستعتمدها الندوة أن توفر التوجيه الاستراتيجي للمجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن أولويات العمل في المستقبل فيما يتعلق بالتنسيق الدولي لقياسات مجتمع المعلومات. وستعرض نتائج الأعمال التي اضطلع بها فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفريق الخبراء المعني بمؤشرات استعمال الأسر للاتصالاتتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالاتتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020 لاعتمادها.وباب المشاركة في الندوة مفتوح أمام جميع أعضاء الاتحاد والخبراء في مجال قياس مجتمع المعلومات. ويشارك في الندوة عادةً حوالي 500 مشارك من أكثر من 100 بلد من العاملين في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات والهيئات التنظيمية وشركات تشغيل الاتصالات وشركات التكنولوجيا والمكاتب الإحصائية الوطنية ذات الصلة.جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية القائمة.