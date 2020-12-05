ضبط تشكيل عصابى متهمين بسرقة المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم ثان أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "مستأجرة - قيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (5) وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى، و2 هاتف محمول - 2 حقيبة يد".