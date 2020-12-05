رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى متهمين بسرقة المواطنين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم ثان أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "مستأجرة - قيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (5) وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى، و2 هاتف محمول - 2 حقيبة يد".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

الشاعر عبد الرحيم طايع في «بيت الشعر» بالأقصر

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة

أشرف البحطيطي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة