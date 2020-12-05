كورونا يحرم الأمريكيين من احتفالات الذكرى الـ 79 لهجمات «بيرل هاربر»

قررت الرابطة الوطنية لقدامى المحاربين فى الولايات المتحدة إلغاء المشاركة الجماهيرية فى الاحتفالات بالذكرى التاسعة والسبعين لهجمات بيرل هاربر المقرره بعد غد الاثنين، وعزت السبب إلى إجراءات التباعد الاجتماعي من عدوى كورونا، وستقتصر على المراسم الشرفي فقط بما في ذلك الحداد الصامت وعزف الموسيقى الوطنية ووضع اكاليل الزهور على النصب التذكارى للبحاره الذين ضحوا بحياتهم.فى السابع من ديسمبر عام 1941 وقعت هجمات بيرل هاربر التى نفذتها طائرات وغواصات يابانية فى توقيت متزامن وغيرت – بحسب المؤرخين – مسار الحرب العالمية الثانية، وانهت ما كان يعرف بسياسة " النأى بالنفس " التى كانت الولايات المتحدة تنتهجها إزاء الصراعات العالمية، مفضله بناء القدرة الاقتصادية الذاتية للأمريكيين.وبسبب الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر حيث تتمركز وحدات قيادة الأسطول الأمريكي في الباسيفيك اعلنت واشنطن الحرب على اليابان فى اليوم التالي على هذا الهجوم، وفى المقابل اعلنت المانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر 1941 وتطورت محطات الصراع إلى أن اطلقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتى هيروشيما وناجازاكى اليابانيتين مما ادى الى استسلام اليابان وانهاء الحرب العالمية الثانية بعد هجوم بيرل هاربر باقل من اربعه اعوام.وتعد تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها اغلاق باب حضور عموم الشعب الأمريكي لمراسم احتفالات بيرل هاربر السنوية والتى تعد مناسبه وطنيه لاحياء ذكرى جنود البحرية الأمريكية الذين فقدوا ارواحهم فى السابع من ديسمبر عام 1941.ففى ميناء بيرل هاربر الواقع فى جزر هاواى الأمريكية في المحيط الهادىء، وبينما كان البحارة الأمريكيون يستعدون لمباراة كرة قدم صبيحة ذلك اليوم امطرتهم القاذفات اليابانية بنيرانها بدت وكأنا سماء المحيط الهادىء تصب جحيما لم يرى بحارة امريكيون مثيلا له فى السابق من فوقهم، ومن تحتهم لاحقتهم طوربيدات الاعماق التى اطلقتها الغواصات اليابانية.ويعد البحار الأمريكى ميكى جانتيك،101 عام، الشاهد الوحيد على هجمات بيرل هاربر الباقى على قيد الحياة ممن نجوا من جحيم الهجمات، وفى مقابلة مع مجلة القوات البحرية الأمريكية " نافى تايمز:" لعن البحار جانتيك "كوفيد – 19" التى سيضطر بسببه هذا العام إلى الاحتفال بذكرى السابع من ديسمبر فى منزله بولاية كاليفورنيا بعد أن كان مواظبا على المشاركة فيها طيله العقود الماضية، مرتديا زي كرة القدم الذى كان يرتديه عندما وقع الهجوم الياباني صبيحه هذا اليوم فى 1941.ويروى البحار الأمريكى العجوز – الذي امضى عشرين عاما من عمره كجندى ثم كضابط صف في البحرية الأمريكية - ما جرى فى ذلك اليوم فيقول إنه كان عضوا فى فريق كره قدم البارجة الأمريكية "يو اس اس بينسيلفانيا" وبينما كان الفريق يستعد لملاقاة منتخب البارجة الأمريكية "يو اس اس اريزونا" فى الثامنه صباحا شنت المقاتلات اليابانية هجومها فى السابعه وخمس وخمسين دقيقه صباحا، وانه لا يزال يتذكر رفاقه البحارة من طاقم "يو اس اس بنسيلفانيا" الذين فقد 31 منهم ارواحهم بنيران الطائرات اليابانية وكذلك طوربيدات الغواصات اليابانية التى نفذت هجوما متزامنا مع الهجوم الجوى الغادر.ويحكى آخر شهود عيان هجمات بيرل هاربر فى مقابلته مع دورية "فى تايمز"الأمريكية بكل الفخر كيف استطاع برشاشه وهو مرتديا زى لاعب الكره اسقاط احدى الطائرات اليابانية المغيره التى حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدمرته، وكيف نجا من الموت بأعجوبه بعد ان انفجر طوربيد بقوة 500 رطل اطلقته غواصه يابانية على مسافه 45 قدما اى ما يعادل 14 مترا تقريبا منه، وكيف ان قوه الانفجار اطاحت به من ارتفاع 21 مترا من سطح البارجه والقته فى مياه الباسيفيكى.وأضاف البحار الأمريكى أن 1177 جنديا من مشاه الأسطول من قوة البارجه الثانية "يو اس اس اريزونا" قد فقدوا ارواحهم فى هجمات بيرل هاربر التى أودت بحياه 2345، وإصابة 1247 من افراد البحرية ومشاه الأسطول الأمريكى فى الباسيفيك، كما أدت هجمات اليابان على الميناء إلى الحاق خسائر مادية للاسطول الأمريكى تمثلت فى إغراق اربع بوارج ومدمرتين وإصابه 3 بوارج ومدمرة بإصابات مباشره واعطاب ثلاث سفن للأمداد والتموين فضلا عن تدمير 188 طائرة امريكية، إصابة 155 طائرة كانت رابضه على اسطح حاملات الطائرات، ومن المدنيين قتل 57 فرادا، وأصيب 35 ما شاكل كارثه غير مسبوقه للعسكرية الأمريكية.على الجانب الآخر، خسرت اليابان فى هجوم بيرل هاربر أربع غواصات و29 طائرة ومقتل 69 من اطقم الطائرات والغواصات المغيره، وأسير واحد، ويقول مراقبون إن الهجوم اليابانى على بيرل هاربر كان بمثابة ضربة وقائية لإبعاد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ عن الحرب التي كانت تخطط اليابان لشنِّها في جنوب شرق آسيا ضد بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، وتم تنفيذ الهجوم الياباني في موجتي إغارة جويتين شاركت فيها 353 طائرة حربية يابانية.