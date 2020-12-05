وزير التموين يتفقد صوامع أبوصوير بالإسماعيلية

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إلى موقع صوامع الغلال بأبوصوير، بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.وقدم المهندس هاني سعيد مدير المشروع فرع القناة المقاولون العرب، تفاصيل المشروع. فالمالك الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمشروع نفذ بالقيمة التقديرية للمشروع 150 مليون جنيه مكونًا محليًا و3.3 مليون دولار مكونًا أجنبيًا، السعة التخزينية 30 ألف طن، على مساحة 20 ألف متر مربع.ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا على أن يتم بدء تشغيل المشروع 1 يناير 2021.وأضاف أن المشروع واجه العديد من العقبات وأهمها التمويل والمياه الجوفية، ولكن تم الحل عن طريق الشركة القابضة.وتتضمن منطقة صومعة أبوصوير منطقة الصوامع بعدد 6 خلايا معدنية لتخزين الغلال، برج الروافع، النفق الرئيسي والأنفاق الفرعية، خلايا التسليم، نقرة الاستلام، ميزان بسكول وقد تم الانتهاء بنسبة 97% ومتوسط العمالة اليومية حوالي 150 شخصًا.وعقب انتهاء زيارته للإسماعيلية، يتوجه لتفقد صوامع الغلال بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، استعدادًا لافتتاحها قريبًا ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظات القناة.وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA - PLC) مع إمكانية التشغيل اليدوي.