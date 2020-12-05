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سياسي

«حياة كريمة»: كل مجهوداتنا من خلال طاقات شبابية متطوعة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
صقر محمد
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قالت مؤسسة "حياة كريمة"، إنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق أعمال المؤسسة في العمل المجتمي والميداني، أدركت أنه لا إنجاز بدون أيادي الخير، مؤكدة أن كل ما يتحقق على أرض الواقع كان من خلال طاقات شبابية متطوعة من خيرة شباب مصر.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أنهم يتوجهوا بالشكر لكل أيادي شباب مصر العاملة والناجزة التي قدمت نفسها لدعم المواطن المصري في كل محافظات الجمهورية، من أسوان للإسكندرية، في إطار اليوم العالمي للمتطوعين.

ويعد يوم التطوع العالمي، هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في الخامس من ديسمبر من كل عام، حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985، حيث يُحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

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