ضبط شحنة كوكايين قبل بيعها فى المقطم بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من ضبط (شحنة من مخدر الكوكايين - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وجارٍ استكمال الحملات.